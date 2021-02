Il presidente del Real Madrid Perez è risultato positivo al Covid-19 ed è ora in isolamento fiduciario, a gennaio ha incontrato Agnelli

Altro positivo per il Real Madrid. La società blanca questa volta ha comunicato l’esito del tampone realizzato dal presidente Florentino Perez.

Pochi giorni fa il Real Madrid aveva dato notizia della positività di Zinedine Zidane. L’allenatore francese ha saltato la gara di campionato contro il Levante durante la quale è stato sostituito in panchina dal suo vice.

Real Madrid, Perez positivo al Covid-19: non presenta sintomi

Il massimo dirigente è risultato positivo all’ultimo esame compiuto ma non presenta sintomi. Malgrado ciò naturalmente resterà in isolamento fiduciario in attesa di lasciarsi alle spalle il Covid-19.

Florentino Perez, 73 anni, un paio di settimane fa ha partecipato alla riunione per discutere della Superlega che alcuni club stanno tentando di mettere in piedi. In quella circostanza era presente pure il presidente della Juventus Andrea Agnelli

Il momento negativo del Real Madrid, sconfitto in campionato dal Levante in rimonta nello scorso fine settimana, prosegue anche fuori dal rettangolo di gioco. Si sta rivelando una stagione maledetta per le Merengues, molto simile a quella già vissuta nel corso 2018-2019.