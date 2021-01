Il Torino di Urbano Cairo ha acquistato Antonio Sanabria dal Genoa. L’attaccante granata, però, è risultato positivo al Covid-19.

Il Torino di Urbano Cairo deve fare i conti anche con il Covid-19. Il club granata, nella sessione in corso di calciomercato invernale, ha acquisito le prestazioni sportive ed il cartellino di Antonio Sanabria. L’attaccante ex Genoa, giunto in Piemonte, si è soffermato per gli esami clinici di routine.

Ultime notizie Torino, Sanabria positivo al Covid-19

Dal Real Betis Balompié arriva, dunque, il nuovo attaccante. C’è, però, un imprevisto. Il calciatore è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è il club granata attraverso un comunicato ufficiale apparso sui propri canali: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Betis Balompié il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria. L’attaccante ha firmato un contratto di quattro anni. Tutto il Torino Football Club accoglie il nuovo acquisto con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro! Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore. Sanabria, che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario”.

