Niente Inter per Edin Dzeko ed ora l’attaccante bosniaco dovrà capire quel che accadrà del rapporto con la Roma: quattro giorni decisivi

Niente Inter, niente addio. Edin Dzeko resta alla Roma e ora ci si interroga sul suo futuro. Quello più lontano, da intendersi come prossima stagione, e quello più vicino: cosa accadrà per il prossimo anno e cosa invece nelle prossime partite? Partiamo da più lontano: per la prossima stagione il destino è legato all’allenatore che siederà sulla panchina giallorossa. Se, come sembra, Fonseca andrà via, Dzeko potrebbe essere ancora il bomber e capitano della squadra, anche se la società nella diatriba tra allenatore e attaccante ha sposato, seppure senza grandi proclami, la linea del portoghese.

Roma, tregua Dzeko-Fonseca? Juventus ‘decisiva’

Più intricato capire cosa accadrà nelle prossime partite. La società, soprattutto Tiago Pinto, ha iniziato l’opera di mediazione per avvicinare le parti e anche i tifosi sono scesi in campo chiedendo una tregua con uno striscione esposto fuori lo stadio. Attesa per capire quel che accadrà per la sfida di sabato con la Juventus: Dzeko resterà ancora fuori o sarà convocato?

Quella è la (prima) cartina di tornasole per una vicenda che caratterizzerà comunque i prossimi mesi della Roma. Fonseca e il bosniaco continuerebbero comunque da separati in casa perché la rottura pare troppo profonda per essere sanata. Se, nonostante ciò, i due riusciranno a lottare insieme in campo per l’obiettivo comune lo si vedrà: i prossimi quattro giorni potrebbero già essere decisivi.