Maurizio Sarri è stato accostato in queste ore al Napoli in caso di esonero di Gattuso, eppure un’altra occasione si è presentata dalla Francia.

Nelle ultime ore è stato tirato spesso in ballo il nome di Maurizio Sarri. L’allenatore, ormai fermo da mesi dopo l’esperienza con la Juventus, aspetta ovviamente l’occasione migliore per tornare a sedersi nuovamente in panchina.

E proprio la tensione in casa Napoli, dopo le dichiarazioni di Rino Gattuso, ha nuovamente spostato le luci mediatiche sul tecnico toscano che, al momento, è senza squadra. In molti nella piazza partenopea hanno ipotizzato che possa essere proprio Sarri il prescelto in caso di esonero di Gattuso.

Eppure, al momento non è arrivata nessuna svolta decisiva. Gattuso resta (per il momento) seduto sulla panchina azzurra, anche se in molti stanno mettendo in discussione il suo operato degli ultimi mesi. Ed intanto per il tecnico si sta presentando un’altra occasione.

Sarri, altro che Napoli: nuova occasione in Francia

Il destino di Sarri, infatti, dopo l’avventura al Chelsea potrebbe nuovamente ripartire dall’estero, ma stavolta non dalla Premier. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore sarebbe stato contattato dal Marsiglia, che in queste ore ha salutato l’ormai ex tecnico Villa Boas.

Il club francese avrebbe individuato in Maurizio il tecnico ideale per provare a dare la sterzata ad una stagione difficile, e soprattutto molto tesa, visti gli ultimi avvicendamenti con il centro sportivo preso d’assalto dai tifosi.

La verità, però, è che la pista Sarri appare davvero molto difficile. L’allenatore, infatti, non gradirebbe prendere una squadra in corsa, e preferirebbe ripartire dall’estate con un progetto tecnico valido.