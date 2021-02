Alle 20.45 luci accese allo stadio Diego Armando Maradona in quel di Fuorigrotta, Napoli ed Atalanta si affrontano per le semifinali di Coppa Italia.

Dopo la sfida di ieri che ha visto la Juventus avere la meglio contro l’Inter, stasera in programma la seconda semifinale di Coppa Italia. Si affrontano Napoli ed Atalanta, per una sfida dal risultato difficilmente pronosticabile. Da una parte gli azzurri di Gattuso, alle prese con le beghe interne tra il tecnico ed il presidente De Laurentiis. Dall’altra la Dea di Gasperini, pronta dare battaglia per uno degli obiettivi stagionali. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

