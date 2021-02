Nuovo infortunio per Eden Hazard che pare destinato a saltare la partita di Champions tra Atalanta e Real Madrid. Per il belga un calvario senza fine

Nuovo infortunio muscolare per il giocatore del Real Madrid, Eden Hazard, che probabilmente gli farà saltare l’andata degli ottavi di Champions con l’Atalanta. Ad annunciarlo è il giornalista spagnolo, ‘Mario Cortegana’, che sul suo profilo Twitter ha parlato di una nuova lesione muscolare che lo farà stare fermo per 3-4 settimane.

⚡⚡⚡ Hazard está lesionado, de nuevo muscular. Se calcula que la baja sea de 3-4 semanas. Muuuy difícil el Atalanta-Madrid del 26 de febrero. El club está preparando el parte médico. Toda la información, en breve en @GoalEspana. — Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 3, 2021

La storia degli infortuni di Hazard è tanto lunga quanto deprimenti. Il 30enne trequartista del Real Madrid e della nazionale belga, si è fermato troppe volte nella propria carriera e questo ne ha, inevitabilmente, pregiudicato l’andamento. Calciatore dalla classe sopraffina mai muscoli di cristallo.

Eden Hazard, grande talento spesso inespresso per i troppi stop: una carriera costellata d’infortuni

Ripercorriamo le tappe degli stop di Hazard, decisamente troppi nelle ultime sei stagioni. Nell’annata 2015-2016 si fermò due volte, la prima per un infortunio al pollice e la seconda per un problema alla coscia, situazioni verificatesi a giugno che gli costarono pochi giorni d’assenza. Nella stagione successiva, dopo una botta a dicembre 2016, arrivarono nel 2017 lo stiramento al polpaccio e operazione alla caviglia, in tutto 95 giorni di assenza. Nel 2019-2020, la solita coscia gli diede problemi, facendolo stare ai box per circa un mese, ma il peggio doveva ancora arrivare perché a dicembre furono 67 i giorni di stop a causa di una frattura capillare nel piede e a febbraio 2020 la fissurazione del perone gli costò altri 76 giorni ai box. In quell’annata veramente sfortunata, tra botte e ferite a una caviglia, giocò davvero poco.

Il resto è storia recente: nella stagione in corso, due infortuni muscolari (uno a settembre e uno a novembre), lo fermarono rispettivamente per 27 e 30 giorni. In mezzo, a novembre, due settimane di assenza causa positività al Covid. Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi, in quanto adesso è arrivato un altro problema muscolare a bloccarlo nuovamente per circa un mese.