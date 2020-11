Non c’è pace per Hazard, nuovamente fermo ai box per un infortunio muscolare al retto della coscia destra. Per lui arrivederci nel 2021.

Nuovo infortunio per Hazard e addio quasi certo al 2020. L’attaccante del Real Madrid ha rimediato una lesione muscolare e tornerà a disposizione di Zinedine Zidane solamente in vista del 2021. Questo ciò che riportano i colleghi spagnoli di “AS“.

Un calvario infinito e ricco di numerosi ko che non hanno consentito all’ex Chelsea di esprimersi al meglio con la maglia delle Merengues. Hazard, dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Alaves dovrà stare fuori per circa un mese. In Spagna c’è chi continua storcere il naso per l’affare concretizzato con il Chelsea, un affare che, ora come ora, sembrerebbe sorridere maggiormente alle casse del club londinese.

Infortunio Hazard, suona l’allarme Champions per Zidane

Il ko dell’esterno offensivo belga potrebbe complicare in maniera totale il percorso Champions del Real Madrid. Zidane dovrà fare a meno del suo fantasista nelle ultime due gare decisive del girone, sfide cruciali per la qualificazione ai prossimi ottavi di finale.

Le Merengues dovranno battere Shakhtar e Borussia per cercare di tenere vive le speranze qualificazione. Hazard, dal canto suo, inizierà fin da subito la terapia di recupero per tornare a disposizione di Zidane nel giro di 4 settimane.

