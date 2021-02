Buone notizie per la Lazio di Inzaghi, che dovrebbe poter contare su uno dei big per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari.

La Lazio vive un momento particolarmente positivo, ed è per questo che serviranno quanti più giocatori a disposizione per poter tenere alto il rendimento di queste ultime settimane. Vero è che, però, l’infermeria biancoceleste nelle ultime settimane si è riempita in maniera considerevole.

Inzaghi, insomma, tiene d’occhio la situazione degli infortuni, insieme al percorso in campionato che sta portando davvero dei risultati importanti, soprattutto nell’ultimo mese. La compagine capitolina, infatti, ha raccolto una sola sconfitta (in Coppa Italia, contro l’Atalanta) nelle ultime sette partite, fatte di ben sei vittorie.

Un trend positivo, che avrà però bisogno di forse a volontà per continuare la galoppata a ritmi intensi. Una buona notizia, in questo senso, sembra arrivare proprio dall’infermeria per Simone Inzaghi.

Lazio, si prepara il rientro di uno dei big

Non è durato poi cosi tanto, va detto, il periodo di degenza per Milinkovic Savic. Il giocatore serbo, infatti, ha saltato gli allenamenti ieri mentre oggi ha lavorato a parte, ma non sembra essere in dubbio per la sfida conto il Cagliari.

Una buona notizia per Inzaghi, visto anche la situazione di altri elementi della rosa. Restano ancora out, infatti, Strakosha, Caicedo e Luis Alberto, mentre anche per Cataldi è cominciato il lavoro differenziato.

Una presenza, quella del sergente, di grande importanza per Inzaghi che potrà continuare a contare sul serbo nel tentativo di tenere il passo delle grandi e restare incollati alla zona Europa. Un sospiro di sollievo.