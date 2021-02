Sancho fa gola a vari club e il Borussia Dortmund è disposto a uno sconto: la Juventus attende alla finestra e pensa alla cessione di Dybala

Il Borussia Dortmund disposto a concedere lo sconto per Jadon Sancho. La richiesta dei gialloneri aveva spaventato tutti, compreso il Manchester United che più di tutti si è spinto per averlo.

Gli effetti della pandemia sembrano costringere il Borussia a rivedere le proprie strategie e richieste per far riavvicinare qualche pretendente per il classe 2000 inglese.

Come spiega “Calciomercato.it”, per lui sembra essere intenzionata a muoversi pure la Juventus. Su di lui c’è da registrare pure il Manchester City. Sancho rappresenta piú di un’idea per entrambe.

Juventus, assalto a Sancho finanziato da Dybala?

La Juventus ha già evidenziato con l’ingaggio di De Ligt nella scorsa stagione di essere interessata ai giovani talenti. I bianconeri, dunque, sono disposti a mettere le mani sugli attaccanti più interessanti in prospettiva, ma anche pronti per ciò che riguarda il presente. Sancho si è infatti ormai da due anni ritagliato uno spazio consistente facendo ammirare il suo talento, non indifferente neppure alla società del presidente Agnelli.

La Juventus quindi per acquistare il calciatore, per cui rimane comunque alta la richiesta del Borussia Dortmund, pensa anche di vendere Dybala per finanziare il colpo nell’ottica di un ringiovanimento della rosa.

La “Joya” potrebbe essere quindi il sacrificio per battere la concorrenza che, alla luce dello sconto concesso dal Borussia Dortmund, si preannuncia agguerrita.

L’argentino è terminato indietro nelle gerarchie di Pirlo e a causa dell’infortunio al legamento collaterale mediale starà fermo ancora per un po’. In estate, poi, complice la scadenza del contratto fissata al 2022 e le numerose voci dei mesi scorsi potrebbe figurare sulla lista dei partenti.

Tra Dybala e Sancho ci sono 7 anni di differenza. La Juventus vuole monetizzare per operare una leggera rivoluzione. La società bianconera approfitterà dei prossimi mesi per affinare le strategie.