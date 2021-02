Rino Gattuso ha spiegato la scelta di cambiare modulo contro l’Atalanta: a quanto pare, molto è dipeso dalle caratteristiche di un giocatore

In città, a Napoli, si discute della scelta di Gattuso di cambiare modulo contro l’Atalanta. Il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-3 ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, anche alla luce di una prova di puro contenimento, con grande applicazione in fase difensiva e squadra distante, per larghi tratti della partita, dalla porta difesa da Gollini. Perché Gattuso ha scelto questo nuovo schieramento? La risposta dell’allenatore, intervenuto ai microfoni della Rai, non si è fatta attendere: “Perché c’è bisogno di gente fresca. Zielinski ed Elmas avevano speso tanto, avevamo visto che tanti giocatori non stavano bene. Lobotka non può fare la mezzala”.

Gattuso e il motivo del cambio modulo

In sintesi, l’allenatore del Napoli ha scelto il 3-4-3 non per contrastare la forza dell’Atalanta e dunque per difendersi, cercando di ripartire. La sua scelta sarebbe stata dettata dall’assenza di interni di centrocampo per il suo 4-3-3 dato che Lobotka non era in grado di ricoprire quel ruolo. Conferma ulteriore del fatto che la stima di Gattuso nei confronti del centrocampista slovacco, pagato 20 milioni un anno, è minima.

L’ex Celta Vigo, quest’anno, non ha mai giocato una partita di campionato partendo da titolare, e in totale ha raccolto appena 423 minuti. Nella speciale classifica, è agli ultimi posti per minuti in campo. Lobotka è un equivoco tattico che andrà chiarito in vista della prossima estate. Un investimento della società che Gattuso non ha mai ritenuto davvero all’altezza.