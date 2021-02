Il futuro di Lionel Messi è tutt’altro che scritto, nelle ultime ore sono emerse novità riguardo il destino del campione argentino.

Messi resta o Messi se ne va? E’ la domanda che da mesi si pongono i tifosi del Barcellona, molti in preda all’isteria per la paura di perdere uno dei più grandi campioni che hanno calcato il prato del Camp Nou.

La possibilità (probabilità?) è emersa già da tempo, e non è una notizia. Le questioni societarie, i problemi economici ed il disastro tecnico degli ultimi mesi, hanno spinto lo stesso argentino a pensare di aver ormai terminato la propria avventura con la camiseta blaugrana.

Vero è, però, che per il momento Messi è ancora in terra catalana, e non è da escludere che possa restarci. Se fino a qualche tempo fa sembrava impensabile la sua permanenza, proprio un queste ore stanno arrivando notizie ben differenti.

Barcellona, colpo di scena sul futuro di Messi

Insomma, che Messi resti ai piedi della Sagrada Famìlia è un’eventualità non più da escludere totalmente. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, dall’entourage del giocatore sarebbero arrivate novità interessanti: Messi può restare, c’è il 50% di possibilità.

Questo sembrava impensabile, come detto, ed invece adesso la pulce potrebbe anche decidere di non andare via. La verità – si legge – è che il giocatore non ha ancora deciso. Ma già l’indecisione, va detto, è una novità, considerando che ormai tutti davano per partente l’argentino.

C’è chi è pronto a giurare che Lionel sia già promesso al Paris Saint Germain, ma la verità delle ultime ore racconta un’altra storia. Lionel scriverà il suo futuro nelle prossime settimane, e non è detto che questo lo porti lontano dalla Catalogna.