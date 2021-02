Thauvin al Milan: arrivano conferme sulla possibilità di chiusura della trattativa. Il francese pronto ad arrivare a parametro zero

Secondo quanto riportato da Pedro Almeida, giornalista esperto di mercato, sta entrando nella fase calda la trattativa per portare Florian Thauvin a parametro zero in rossonero. Questo il tweet:

Il calciatore è in scadenza con l’Olympique Marsiglia e non rinnoverà il suo contratto con il club transalpino. Il Milan è la destinazione più prossima per il 28enne esterno destro d’attacco, ma ci sono altri club pronti ad entrare nella contesa, soprattutto in Premier League.

La strategia del Milan: Thauvin ma anche i rinnovi

Non c’è solo Thauvin nelle strategie di mercato rossonere per la prossima stagione, con quello che si fa sempre più probabile, ovvero il ritorno in Champions League. Come vi abbiamo raccontato qui, ci sono diverse tematiche ancora da affrontare in casa rossonera, in particolare con la vicenda rinnovi che tiene banco: i capitoli Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic sono fronti caldi ed ancora tutti da definire, anche se gli uomini della dirigenza rossonera stanno lavorando intensamente.

Per l’approdo di Thauvin e quindi per la firma a parametro zero del calciatore nativo di Orléans potrebbe mancare davvero poco: il gradimento dell’ala all’idea di diventare rossonero è già stata manifestata in più circostanze, anche pubblicamente.