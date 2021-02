Brutte notizie per l’Inter, durante l’anticipo che vede i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina. C’è il cambio all’intervallo.

Tegola in casa Inter, quando siamo arrivati alla fine del primo tempo della sfida contro la Fiorentina. Uno degli elementi schierati in campo da Antonio Conte, infatti, non proseguirà la partita contro la compagine viola.

Il risultato è sullo 0-1, e c’è tutto un tempo da giocare. La squadra nerazzurra, però, dovrà rinunciare ad Arturo Vidal. Il giocatore cileno, infatti, uscendo dal campo sembrava vistosamente zoppicante e si toccava la gamba sinistra.

Il centrocampista nerazzurra, dunque, non è tornano in campo al rientro dagli spogliatoio e non proseguirà la partita dell’Artemio Franchi di Firenze.

Inter, tegola Conte: si è infortunato Vidal

Insomma per Vidal è tempo di tornare in panchina. Ovviamente non una buona notizia per Antonio Conte, anche in attesa di capire l’entità dell’infortunio che costringerà il centrocampista cileno a restare fuori nel secondo tempo.

Roberto Gagliardini è il prescelto da Antonio Conte per prendere il posto dell’ex centrocampista del Barcellona. Tra l’altro, all’intervallo, un cambio anche per la Fiorentina.

Borja Valero infatti lascerà il posto a Christian Kouamè, e dunque anche per Prandelli qualche mossa (verosimilmente tattica) per provare a tenere botta contro i nerazzurri.