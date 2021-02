I tifosi della Juventus sognano un nome in particolare che scalda i cuori, attaccante del Real Madrid che sembra destinato altrove.

La Juventus guarda alla prossima sessione di mercato, visto che ci sono alcune questioni all’interno dell’organico di Pirlo che vanno sistemate. Prima tra tutte, quella che riguarda l’attaccante.

La squadra bianconera, infatti, è alla ricerca di un profilo che possa aumentare il valore del reparto offensivo. Già in queste sessione invernale, infatti, la squadra bianconera ha seguito diversi profili, tutti però sfumati nel corso del tempo.

Prima Milik, pedinato per mesi e poi finito al Marsiglia in Francia. Quindi Scamacca che, dopo settimane di accostamenti, è rimasto a Genova. Resta però, in questo senso, un sogno di mercato che manda in fibrillazione tutto l’ambiente bianconero.

Juventus, il sogno è Benzema: dalla Spagna frenano

Karim Benzema, infatti, è quel giocatore che scalda i cuori della compagine bianconera, e tutti i tifosi sognano di poterlo vedere in bianconero.

Eppure, sembra proprio che questa eventualità sia lontana dal potersi concretizzare: secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes’, infatti, per il francese il futuro potrebbe proseguire in patria.

Il Real Madrid, infatti, vorrebbe portare a casa un colpo importante in attacco, spingendo Benzema lontano dai blancos: tra i club interessati, inoltre, il Lione avrebbe già convinto il centravanti grazie alla mediazione di Aulas.

Insomma, quella della Juventus sembra una situazione che passa in secondo piano per il giocatore francese.