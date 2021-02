Alle 18 in programma il terzo anticipo di questo sabato di Serie A, all’Allianz Stadium scendono in campo Juventus e Roma.

Il big match di questa 21^ giornata di Serie A si gioca di sabato, con la Juventus che ospita la Roma in un match dal risultato difficilmente prevedibile. La squadra bianconera arriva da due vittorie consecutive e vuole proseguire il trend, cosi come i giallorossi di Fonseca. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!