Importanti novità di formazioni in casa Juventus e Roma, Cuadrado e De Ligt out nei bianconeri, Dzeko tra i giallorossi. Assenti Dybala e Pellegrini, Cristante capitano

La Juventus per restare attaccata al treno scudetto, la Roma per difendere il terzo posto, formazioni ufficiali con qualche sorpresa. Tra i bianconeri non partiranno dall’inizio Cuadrado e Di Ligt, mentre in casa giallorossa sarà Dzeko ad accomodarsi in panchina.

Dopo la mancata partenza del bosniaco in sede di calciomercato, il gigante giallorosso è tornato tra i convocati di Fonseca, che però schiererà Borja Mayoral dal 1′. Possibile che il mancato interista possa, però, dare il proprio contributo a gara in corso.



Pirlo e Fonseca non risparmiano nessuno: fuori Dzeko, Morata, Cuadrado e De Ligt. Cristante capitano

Con Pellegrini squalificato e Dzeko degradato dallo stesso Pinto, il capitano a Torino sarà Cristante. Nella Juventus mancherà Dybala e rifiaterà Cuadrado, in attacco sarà Morata ad affiancare Ronaldo dal 1′. Spettacolo assicurato in una partita che ha sempre fatto vedere belle giocate e tante reti.

Le formazioni ufficiali che scenderanno in campo all’Allianz Stadium.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan.