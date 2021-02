Nicolò Barella è ormai una certezza per l’Inter: a segno ieri contro la Fiorentina, è stato applaudito anche dall’ex juventus

E’ il miglior centrocampista italiano attualmente in circolazione. Nicolò Barella è in una fase di continua crescita e anche ieri contro la Fiorentina si è rivelato elemento indispensabile per l’Inter di Conte. Il centrocampista ex Cagliari è andato anche in gol, confermando il periodo d’oro che sta vivendo da qualche mese a questa parte.

Alla soglia dei 24 anni, Barella sembra aver imboccato la strada della piena maturità, quello che potrebbe portarlo a diventare uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale. Per esserlo dovrà crescere ancora e limare alcuni sui difetti (dai troppi cartellini ai pochi gol), ma intanto si gode il momento e i complimenti che arrivano anche dal mondo Juventus.

Inter, Barella conquista l’ex Juventus Marchisio: “Che fortuna averlo”

Non fa parte più della Juventus Claudio Marchisio ma il suo passato bianconero lo legherà per sempre alla società piemontese. L’ex centrocampista – Barella ha detto di somigliargli un po’ – non ha risparmiato i complimenti per il 24enne nerazzurra. Lo ha fatto subito dopo la partita con un messaggio che ha scatenato il dibattito.

Marchisio su Twitter ha scritto di “ammirare la crescita costante e il talento di Barella”, definendolo “giocatore giovanissmo, maturo e completo”. Per chiudere il messaggio si è lasciato andare ad un “fortunati gli interisti, ancora di più la nostra Nazionale”. Un tweet che ha ricevuto anche critiche da chi ha rimarcato che Barella è spesso “graziato” da possibili espulsioni: “Perché dobbiamo trovare sempre qualcosa che non va?” la risposta piccata dell’ex calciatore che ha così “zittito” il tifoso.