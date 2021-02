Roma, la posizione di Fonseca che ha stufato i tifosi

Presa di posizione netta da parte dei tifosi della Roma sui social, in molti bacchettano Fonseca e la sua presa di posizione.

L’ultima sconfitta in casa Roma, maturata all’Allianz Stadium contro la Juventus di Pirlo, brucia parecchio in casa giallorossa. Una gara giocata tutto sommato ad un buon ritmo da parte della compagine capitolina che, nonostante tutto, non è riuscito a rimettere la partita sul binario giusto.

Qualche segnale positivo è arrivato nella ripresa, soprattutto quando Edin Dzeko è sceso in campo dando spessore alla manovra offensiva. Un ingresso tardivo, secondo buona parte dei tifosi della Roma, che sui social si stanno schierando.

Tra l’attaccante bosniaco e l’allenatore i rapporti sono ormai incrinati, e anche le ultime dichiarazioni di Fonseca nel post partita non sembrano portare ad una schiarita a tempi brevi. Proprio per questo l’ambiente giallorosso adesso sembra schierarsi con Dzeko.

Roma, tifosi contro la posizione di Fonseca

Sono tanti, infatti, i tifosi della Roma che dopo il triplice fischio si sono schierati contro Fonseca e la posizione maturata e consolidata nei confronti di Dzeko. In molti, infatti, chiedono a gran voce di mettere da parte le divergenze e tornare a lavorare per un obiettivo comune.

Insomma, l’ambiente giallorosso vorrebbe un passo indietro di Fonseca sulla questione, per vedere nuovamente Dzeko al centro dell’attacco, magari anche in coppia con Mayoral, anche se quest’ultima ipotesi è stata scartata dallo stesso allenatore (almeno per il momento).

I prossimi giorni saranno di riflessione per Fonseca, in attesa di capire cosa fare con Dzeko e se effettivamente ridare all’attaccante bosniaco le chiavi della manovra offensiva.

Dzeko in campo dà alla Roma un gran salto di qualità all’attacco. Dovrebbe essere stato convocato per il match sin dall’inizio. La lotta fra di lui e Fonseca assolutamente non ha fatto bene alla squadra, che occorre la sua presenza in campo. — 𝔻.𝕄𝕒𝕣𝕜𝕫 🏴‍☠️ (@VascoCansado) February 6, 2021

Bastava #Dzeko per #Cristante

Al massimo #Peres per #Karsdop

Quei 3 cambi non li ho capiti.

Troppi rancori che nun servivano a nulla! Chi ci rimette siamo noi e basta. #Fonseca ti stimo ma il bene della @OfficialASRoma viene prima di tutto!

Con le grandi sempre così!#JuveRoma — Domenico ASR (@Domenico1966Asr) February 6, 2021