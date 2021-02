L’idea è matura: con l’arrivo di un’altra sconfitta potrebbe esserci il ritorno in panchina di Giampiero Ventura

Giampiero Ventura di nuovo in panchina, questa volta in Serie C. E’ la notizia che potrebbe arrivare nei prossimi giorni se non dovesse esserci la svolta. Ne parla Tuttosport che racconta di quanto in casa Bari le acque siano agitate. Non un momento felice per la famiglia De Laurentiis visto che anche a Napoli le cose vanno male e si parla dell’esonero di Rino Gattuso.

La compagine pugliese però potrebbe anticipare la svolta: con una vetta distante 11 punti e l’obiettivo promozione che si potrà ormai raggiungere solo attraverso i playoff, un’altra sconfitta oggi contro la Viterbese potrebbe essere fatale per Auteri.

Bari, De Laurentiis pensa a Ventura

Per il Bari se oggi dovesse arrivare la sconfitta contro la Viterbese si aprirebbe l’ora della svolta. Auteri andrebbe verso l’esonero e al suo posto, secondo quanto riferisce Tuttosport, potrebbe essere chiamato Giampiero Ventura.

Reduce dall’esperienza alla Salernitana, l’ex commissario tecnico dell’Italia ritroverebbe la famiglia De Laurentiis dalla quale fu chiamato nel 2004, sempre in Serie C, al Napoli. Il suo nome è al momento soltanto una suggestione, che potrebbe però diventare un’idea concreta. Dipende tutto dalla gara di oggi: un ko e per il Bari arriva la svolta con Ventura.