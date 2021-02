Benevento – Sampdoria 1-1. I campani pareggiano contro i blucerchiati e conquistano un solo punto in classifica. Trascina Caprari, Keita salva Ranieri.

Pareggio del Benevento di Filippo Inzaghi che fa 1-1 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri allo stadio Vigorito. Nel lunch match della ventunesima giornata di Serie A 2020/2021, i campani conquistano un solo punto in classifica e si portano a quota 23 punti; i blucerchiati di Ranieri salgono a 27 punti in elenco generale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Benevento – Sampdoria, la sintesi

Beffa per il Benevento in una gara piuttosto equilibrata per tutti i novanta minuti di gioco. La rete di Gianluca Caprari in apertura di secondo tempo, al minuto 55, illude le Streghe. Dopo un secondo tempo piuttosto dominato e con tante occasioni sprecate, la Sampdoria beffa Inzaghi e pareggia i conti a dieci minuti dal termine: all’80’, infatti, Keita batte Montipò e riporta il match in parità. Dopo 90 minuti di gioco, l’arbitro Aureliano decreta l’1-1 finale. Pareggio importante per il club ligure, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Il piano B di Gattuso per la difesa del Napoli

Classifica Serie A

Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21; Bologna 20; Torino* 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in più