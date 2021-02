La Juventus segue con attenzione la vicenda Isco-Real Madrid. Il club bianconero resta alla finestra e monitora la situazione.

La Juventus di Andrea Agnelli ha messo nel mirino un top player del Real Madrid. Il club bianconero segue con attenzione le vicende di calciomercato dei calciatori con un contratto in scadenza col proprio club di appartenenza. L’ultimo nome finito sul taccuino di Paratici è quello di Isco del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Isco nel mirino

Il mal di pancia di Isco fa così tanto rumore che anche la Juventus se n’è accorta. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ed è deciso a lasciare il Real Madrid il prima possibile. Zinedine Zidane lo considera poco: poche presenze e poca voglia di continuare ad indossare la maglia dei Blancos. Il classe 1992 è finito nel mirino della Juventus da diverse stagione. Per questo motivo, i bianconeri lo seguono con attenzione per provare ad approfittare di affari nelle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Diariogol.com, però, il calciatore preferirebbe restare in Spagna e partire già in estate. Il Siviglia è interessato, ma il nodo resta l’ingaggio da 6 milioni di euro percepiti da Florentino Perez.

