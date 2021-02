Alle 18 in programma il primo dei due posticipo di Serie A, al Tardini scendono in campo il Parma ed il Bologna.

Il derby dell’Emilia, quello tra Parma e Bologna, mette oggi in palio tre punti molto importanti. I ducali sono penultimi in classifica, e le ultime due sconfitte sono il segnale di un momento negativo e da lasciarsi alle spalle il prima possibile. I felsinei, allo stesso modo, arrivano da due ko di fila e hanno bisogno di punti per non essere risucchiati nel vortice della zona rossa. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

