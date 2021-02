Zlatan Ibrahimovic batte Cordaz e segna la rete numero 500 in carriera con i club. Il portiere del Crotone non può evitare il peggio.

Zlatan Ibrahimovic fa faville. Nonostante la carta d’identità parli chiaro, l’attaccante svedese è ancora decisivo come un tempo. Ne gioisce il Milan di Stefano Pioli che proprio non potrebbe fare a meno delle marcature e delle giocate dell’attaccante di Malmö. La rete contro il Crotone nel ventunesimo turno di Serie A 2020/2021 segna un traguardo importantissimo: è la rete numero 500 in carriera segnata con i club.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ibrahimovic, gol numero 500 con i club

Lo svedese ha segnato 82 reti con la maglia del Milan, ma tanti altri con le numerose squadre in cui ha giocato.

MALMÖ (1999-2001): 18 gol

(1999-2001): 18 gol AJAX (2001-2004): 48 gol

(2001-2004): 48 gol JUVE (2004-2006): 26 gol

(2004-2006): 26 gol INTER (2006-2009): 66 gol

(2006-2009): 66 gol BARCELLONA (2009-2010): 22 gol

(2009-2010): 22 gol MILAN (2010-2012): 56 gol

(2010-2012): 56 gol PARIS SAINT-GERMAIN (2012-2016): 156 gol

(2012-2016): 156 gol MANCHESTER UNITED (2016-2018): 29 gol

(2016-2018): 29 gol LA GALAXY (2018-2019): 53 gol

(2018-2019): 53 gol MILAN (2020-presente): 26 gol

I dati Opta parlano chiaro. Ibra è ancora un attaccante di altissimo livello nonostante i 38 anni compiuti. I 500 gol di Zlatan coi club sono arrivati in un totale di 825 partite giocate. Che significa? Significa che lo svedese ha una media di 0,6 gol a match. Contro il Crotone lo svedese ha giocato la sua 122esima gara in rossonero, segnando il gol numero 82:

Serie A : 65 gol

: 65 gol Champions League : 9 gol

: 9 gol Coppa Italia : 6 gol

: 6 gol Supercoppa italiana : 1 gol

: 1 gol Playoff Europa League: 1 gol

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Milan-Crotone: segui la partita LIVE