Il Milan si prepara alla fumata bianca che tutto l’ambiente attende ormai da mesi, la firma potrebbe arrivare nelle prossime ore.

In casa Milan si guarda al futuro. La sessione di mercato appena terminata ha portato in rossonero giocatori importanti e di spessore come Mandzukic, ma anche interessanti e di prospettiva come Meitè. Poi si guarda avanti, alla prossima estate, quando Thauvin potrebbe essere il gioiello da regalare a Stefano Pioli.

Ci sono, però, anche alcune situazioni interne da risolvere. Quella di Calhanoglu, ad esempio, è una delle questioni da risolvere, per dare a tutto l’ambiente un segnale chiaro anche sulla potenziale permanenza del giocatore turco.

Sono tanti i tifosi che si aspettano, infatti, la permanenza di Calhanoglu, elemento che nel corso del tempo ha conquistato il favore di tutta la piazza. Al netto della volontà popolare, qualcosa pare si possa muovere davvero di qui a breve, questione di giorni se non ore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, fumata bianca: Calhanoglu firma

La firma per il rinnovo di Calhanoglu, infatti, sembra poter arrivare davvero nel corso delle prossime ore. Fumata bianca, insomma, per la permanenza del giocatore turco, come riportato da Sportmediaset.

Il numero 10 rossoneri è molto corteggiato, soprattutto all’estero, ma la sua priorità è sempre stata quella di restare a Milano. E cosi il club – evidentemente grazie anche ad un ritocco dell’ingaggio – sembra essere riuscito a convincere Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli crolla a Marassi, il super Genoa di Ballardini stende Gattuso

Una notizia importante, che ovviamente fa contenti i tifosi, la dirigenza e tutto l’ambiente rossonero che potrà ancora contare su un giocatore di grade affidamento. Una firma che dovrebbe arrivare nell’arco di giorni, o addirittura di ore.