Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione: non solo la Juventus sull’attaccante argentino

A volte ritornano e Mauro Icardi lo sa. Due anni dopo la Serie A continua a vivere nel ricordo dell’attaccante argentino. La sua partenza verso il Psg è stata sempre accompagnata da voci su un possibile ritorno in Italia. La Juventus da anni continua il corteggiamento e potrebbe riprovarci anche nella prossima estate. Non è un segreto che ai bianconeri serva un attaccante, né che a Paratici piace molto l’ex Inter.

Magari ci sarà da fare i conti con un problema economico perché il Psg vorrà evitare di perderci e, vista la situazione, in casa bianconera tanti soldi su un solo calciatore senza cessioni non possono essere investiti. Però l’interesse c’è, così come è reale la necessità di intervenire nel reparto avanzato.

Juventus, la Roma continua a pensare ad Icardi

Così come dovrà intervenire in avanti anche un’altra società italiana. La Roma è un altro club che ha messo nel mirino Mauro Icardi. I giallorossi ci hanno già provato in passato e negli ultimi giorni si è tornato a parlare dell’argentino. A giugno, quasi certamente, Dzeko andrà via e allora servirà un sostituto di livello.

Icardi lo è, ma serve – anche qui – trovare la giusta quadra a livello economico. Friedkin vorrebbe presentarsi nel suo vero primo mercato da presidente con un colpo importante e Icardi potrebbe essere il nome giusto.