Roberto Baronio, collaboratore di Pirlo alla Juventus ed ex allenatore della Primavera del Napoli, è stato squalificato per due turni

Assente a sorpresa sabato al Maradona. Non ci sarà, accanto ad Andrea Pirlo, il suo amico e stretto collaboratore Roberto Baronio, vecchia (e recente) conoscenza del Napoli. L’ex regista di Brescia, Reggina e Lazio, infatti, è stato appena squalificato per due turni dal Giudice Sportivo per aver “contestato una decisione arbitrale” in occasione dell’ultima partita che la Juventus ha giocato e vinto in casa contro la Roma. Baronio, dunque, non potrà sedersi in panchina al Maradona. Un assenza che non farà troppo rumore, anche se il suo è un lavoro prezioso, per Pirlo, sia in settimana che durante la partita. Si tratta di un ex che mancherà: Baronio, infatti, ha allenato la Primavera del Napoli. Tra i gioielli che con lui si sono esaltati c’è Gaetano, classe 2000, oggi in prestito in Serie B alla Cremonese.

Juventus, Baronio squalificato: le decisioni del Giudice Sportivo

Baronio ha allenato per un anno e mezzo la Primavera del Napoli ottenendo buoni risultati (il primo anno) prima dell’esonero a fine 2019. In estate è stato chiamato da Pirlo per comporre lo staff tecnico della Juventus – i due si conoscono da giovanissimi e hanno condiviso diverse esperienze lavorative – ma sabato, da ex, non potrà esserci. La motivazione del giudice sportivo è chiara: “Al 45′ Baronio ha contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione insultante“.

Il riferimento è alla partita di sabato contro la Roma, partita che la Juventus ha condotto col punteggio di 2-0. Oltre alle due giornate di Baronio, lungo è l’elenco degli squalificati per la 21esima giornata di campionato. Salteranno la prossima Amrabat della Fiorentina, Badelj del Genoa, Calabria del Milan, Faraoni del Verona, Ferrari del Sassuolo, Ionita e Improta del Benevento, Svanberg del Bologna, Toloi dell’Atalanta, Tonelli della Sampdoria e Zacagni del Verona.