Il Milan si proietta già al futuro: oltre ai rinnovi di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu, Maldini lavora ad un doppio arrivo gratis

Il Milan pensa al futuro. Paolo Maldini ieri ha spiegato quale sarà la strategia della società: certo i rinnovi importanti, quelli di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic, ma anche acquisti intelligenti. Niente top player, ma profili di giovani e, se capita, qualche buon affare a basso costo. Rispondono a questa seconda caratteristica due giocatori che da mesi sono accostati al Milan.

Si tratta di Florian Thauvin e Nikola Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Per il francese l’avventura al Marsiglia terminerà a fine stagione e lo stesso Maldini non ha nascosto l’interesse per lui. I rossoneri sono in prima fila e si parla anche di un accordo già perfezionato tra il Milan e Thauvin: 28 anni, esterno destro, arriverebbe gratis e prenderebbe il posto di Castillejo, destinato all’addio.

Milan, Thauvin e Maksimovic gratis: i dettagli

Diverso il caso di Nikola Maksimovic. Con il Napoli il rinnovo è lontano, manca l’accordo sull’ingaggio e il Milan si potrebbe inserire. Questo però soltanto se non dovesse esserci il riscatto di Tomori e qualche addio.

Attualmente la difesa di Pioli è al completo con Romagnoli, Kjaer e Gabbia, oltre all’inglese. Per riscattare quest’ultimo dal Chelsea serviranno 28 milioni di euro, una cifra che da Milano sperano di poter abbassare. Intanto si tiene calda la pista Maksimovic che potrebbe garantire esperienza a basso costo.