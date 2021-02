Isaza Barber Tattoo diventato virale sui social per le sue acconciatore particolari: da Maradona e Ronaldo ecco i tatuaggi in testa

Che taglio preferisci? Maradona, Neymar o Cristiano Ronaldo? Per tantissimi bambini, i miti del calcio sono stati per tanti anni uno spunto per scegliere il nuovo taglio, il look più “cool” del momento oppure anche per seguire la moda lanciata dal riferimento di turno.

Il barber shop Isaza Barber Tattoo si è spinto anche oltre ed è diventato ormai una star attraverso la popolarità raggiunta sui social netwoork. Il barbiere particolare realizza i volti di varie star sulla testa dei suoi clienti.

I tagli particolari di Isaza Barber Tattoo: da Maradona a Cristiano Ronaldo, i suoi disegni entusiasmano il web

Neymar, Maradona e Cristiano Ronaldo non solo “nella” testa di chi li ha sempre idolatrati ma pure “sulla” testa. Perché la moda lanciata dal barber shop Isaza Barber Tattoo è stravagante e originale allo stesso tempo. Non solo personaggi del calcio naturalmente ma anche disegni di ogni tipo per rendere “originale” il proprio cuoio capelluto.

Con le sue “proposte”, Isaza Barber Tattoo in poco tempo ha già raggiunto 87,3 mila follower. La sua popolarità però è destinata a crescere ulteriormente dal momento che il suo profilo è ormai cliccatissimo e riportato da diversi media.

L'”artista” in questione è Luis Isaza, da cui trae spunto anche il suo barber shop attivo a Palmira, in Colombia.

Tra le immagini proposte si vedono Neymar, Cristiano Ronaldo e Maradona ma anche altri riferimenti dei giovani colombiani che si sono rivolti a lui per dare un tocco differente alla propria testa.

La foto che raffigura Maradona è arrivata appena 5 giorni dopo la sua morte. “El Pibe de Oro” è rappresentato all’altezza della nuca mentre sull’orecchio è possibile notare i colori della bandiera argentina e il numero 10.

E chissà che adesso la sua iniziativa non dia spunto anche per ampliare la propria attività a qualche collega europeo e italiano. Luis Isaza sarà comunque sempre ricordato per essere uno dei pionieri di quest’ultima stravagante iniziativa per personalizzare i capelli, altra parte del corpo molto curata sia dalle donne che dagli uomini. La nuova frontiera dei tatuaggi.