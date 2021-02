Un grave incidente ha colpito in queste ore il pilota Fernando Alonso. Grande apprensione in tutto il mondo automobilistico.

Le incredibili storie, quelle di piloti di Formula 1 che rischiano la vita su auto che viaggiano a velocità allucinanti, per poi finire in incidenti talvolta tragici, che niente hanno a che fare con vetture sulle quali la corsa è sempre sul filo del rasoio. Ancora nella mente il ricordo di Michael Schumacher, vittima di un incidente con gli sci nel 2013, che ancora oggi lo tiene in uno stato di salute molto precario.

Nelle ultime ore ancora le ombre di un nuovo episodio, molto simile a quello che colpi il pilota tedesco, sta sconvolgendo il mondo della Formua 1. Fernando Alonso, infatti, nelle scorse ore è stato vittima di un incidente in bicicletta: il pilota spagnolo dell’Alpine Renault, infatti, è stato investito da un’auto mentre si allenava in bicicletta, il tutto sulle strade svizzere nei pressi della città di Lugano.

Un brutto incidente, che ha portato lo spagnolo al ricovero in un ospedale delle vicinanze. Grande apprensione, ovviamente, da tutto il mondo automobilistico che aspetta di conoscere ulteriori novità riguardo le condizioni dello spagnolo.

Alonso, cosciente dopo l’incidente

I primi esami radiografici – riporta La Gazzetta dello Sport avrebbero evidenziato possibili fratture, il che ovviamente desta non poche preoccupazioni. Un incubo che gli appassionati, i tifosi e tutti gli sportivi non vorrebbero vedersi mai più ripetere. Eppure, le prossime ore saranno cruciali.

Anche il team Alpine Renault, in tarda serata, ha emanato un comunicato per spiegare proprio le condizioni del campione spagnolo: “L’incidente in allenamento in bicicletta. Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani”.

La notizia positiva, dunque, è che Fernando è cosciente. I prossimi esami chiariranno effettivamente l’entità delle presunte fratture che il pilota si sarebbe procurato a causa dell’incidente. Non è da escludere, dunque, che Alonso possa saltare l’inizio della nuova stagione 2021. Il che, va detto, rappresenterebbe un male estremamente ridimensionato, rispetto a quanto in molti ancora temono.

Due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault nel 2005 e nel 2006, per Alonso sono già arrivati tanti messaggi di sostegno attraverso i social network. Tutti si stanno stringendo attorno a Fernando, per una pronta guarigione.