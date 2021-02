Ancora Inter e Juventus si sfideranno ma stavolta non sul campo, un talento tedesco potrebbe scatenare un nuovo duello.

Una settimana molto intensa, quella che ha visto le semifinali di Coppa Italia. Il Napoli caduto sotto i colpi dell’Atalanta, approdata dunque in finale, ma soprattutto il Derby d’Italia. La sfida tra Juventus ed Inter ha raccontato una partita molto accesa, che ha visto alla fine trionfare i bianconeri grazie al pareggio ma soprattutto la vittoria al Meazza.

Nervosismo a fior di pelle, con la polemica al veleno che ha visto protagonisti Antonio Conte ed il presidente Andrea Agnelli. Qualche parola di troppo volata dalla tribuna ma anche dal campo verso la dirigenza bianconera, in un clima molto teso tra due compagini che da sempre sono nemiche storiche. Quest’anno, poi, la lotta per lo Scudetto è più viva che mai (c’è anche il Milan), il che inasprisce ancora di più gli animi.

Ma non solo il rettangolo di gioco, o nella fattispecie lo Stadium. La sfida tra Juventus ed Inter sembra destinata a protrarsi anche all’esterno, ed in particolare nei salotti del calciomercato. C’è un giocatore, in particolare, che ha attirato l’attenzione di entrambe per le squadre, e per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Inter e Juventus, duello sul mercato per Neuhaus

Il giocatore che potrebbe scatenare ulteriori discordia tra i due club è Florian Neuhaus, 23enne talento del Borussia Moenchengladbach finito nelle mira del Dortmund e da tempo seguito proprio dall’Inter di Antonio Conte. Un profilo interessante, centrocampista dalle grandi doti che ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club europei.

Ma non solo l’Inter sarebbe interessata dall’Italia. Secondo quanto riportato da ‘kicker.de’, infatti, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sul giocatore cresciuto nelle giovanili del Monaco 1860. Come detto, l’obiettivo è molto interessante ed è chiaro che in tanti si stiano muovendo.

Recentemente è arrivata anche la convocazione con la Germania, testimonianza del grande lavoro fatto dal ragazzo in questi anni. Al momento è legato al M’Gladnach da un contratto fino al 2024 che presenta una clausola da quaranta milioni di euro. Il prezzo, insomma, è fissato, in attesa di capire che tipo di asta possa scatenarsi per Neuhaus. Juventus ed Inter rivali, anche fuori dal rettangolo verde.