Il Napoli deve stare attento alle sirene madrilene sempre più forti per Koulibaly. Il difensore senegalese, nei piani del Real Madrid, andrebbe a sostituire Sergio Ramos

Sembra essere arrivato il momento dei saluti per Sergio Ramos al Real Madrid che al suo posto vuole il difensore del Napoli, Koulibaly. Apparentemente i due non hanno nulla in comune, ma potrebbero essere legati dal prossimo destino con lo spagnolo pronto a trasferirsi in serie A (i rumors parlano del Milan) e il senegalese che potrebbe sostituirlo in Liga. Una delle bandiere delle Merengues, nonché autore di gol importantissimi, sia in Champions che in campionato, andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Nonostante i tentativi della società madrilena di arrivare a un accordo per il prolungamento, il calciatore quasi 35enne sembra voler cambiare aria ed è sempre più lontano dalla squadra di Zidane.

I Blancos, hanno così iniziato a guardarsi attorno per trovare un sostituto all’altezza, sia in termini qualitativi sul campo che a livello di doti di leadership nello spogliatoio. Il nome perfetto, secondo l’autorevole quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca‘, è quello Koulibaly, il quale sarebbe già in contatto con il presidente Florentino Perez. Un nome importante che farebbe, certamente, contenta la piazza e con il prezzo del cartellino del difensore partenopeo che potrebbe scendere vertiginosamente nel caso in cui il Napoli non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. Un’ipotese non completamente da scartare in questo momento, nonostante le qualità indiscusse della rosa di Gattuso, allenatore con le valigie in mano e legato al risultato della partita contro la Juventus.

Napoli, occhio al Real Madrid: Koulibaly nel mirino per il dopo Sergio Ramos

Kalidou Koulibaly, un nome una garanzia. Il giocatore del Napoli è diventato, negli anni, uno dei difensori più forti al Mondo. Ragazzo di 29 anni dal fisico statuario, è il classico centrale roccioso abile sia in marcatura che nella costruzione della manovra. Insuperabile sui colpi di testa, in pochi gli tengono testa in velocità, abbina qualità e quantità. Si tratterebbe di un profilo perfetto per guidare la nuova difesa del Real Madrid.

Oltre a Koulibaly, comunque, il Real sta sondando anche altre piste. Il favorito resta l’austriaco del Bayern Monaco David Alaba, anche lui in scadenza di contratto proprio proprio colui che dovrebbe andare a sostituire. La concorrenza sul terzino adattabile a centrale e utilizzabile anche come centrocampista, però, è tanta: Paris Saint Germain, Juventus e Inter. Nel mirino dei blancos anche Jules Koundé del Siviglia e Pau Torres del Villarreal, quest’ultimo cercato sempre dai bianconeri, ma entrambi hanno prezzi altissimi, rispettivamente da 90 e 50 milioni di euro.