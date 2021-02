Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, scende in campo il Milan di Pioli contro lo Spezia.

Dopo la sfida che ha visto protagoniste Napoli e Juventus, alle 20.45 in programma il terzo anticipo di questo sabato di Serie A. In campo scenderà il Milan di Pioli, la protagonista indiscussa di questo avvio di campionato. Per i rossoneri la corsa Scudetto appare sempre più importante, e le rivali si stanno facendo sentire con il fiato sul collo. L’Inter ma anche la Juventus, entrambe si sono fatte sotto in queste settimane per provare a strappare lo scettro di capolista ai rossoneri.

Di contro c’è lo Spezia, compagine che ben si è mostrata nella prima fase della stagione, anche se le ultime partite hanno portato la compagine ligure a ridosso della zona retrocessione. Ecco perchè ogni partita, anche contro una rivale cosi ostica come il Milan, può risultare decisiva nella conquista dei tre punti.

L’ultimo successo contro il Sassuolo ha dato nuovamente fiducia alla squadra di Vincenzo Italiano, e proprio la sfida contro il Milan può confermare la nuova svolta per i bianconeri alla ricerca di punti per conquistare il prima possibile la salvezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spezia-Milan, rossoneri non si vogliono fermare

La squadra rossonera arriva da ben due vittorie consecutive, contro Crotone e Bologna, che hanno dato nuova verve alla compagine allenata da Stefano Pioli. Dopo le sconfitte contro Atalanta in campionato e Inter in Coppa Italia, sono sorte le prime polemiche per la squadra di Pioli che si è prontamente rialzata.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus sfida il Real Madrid per due difensori

Contro lo Spezia, dunque, un’ulteriore occasione per tenere lontane le critiche, ma soprattutto le rivale nella corsa Scudetto. Tre punti importanti in palio, che possono cambiare concretamente la classifica di entrambe le squadre.