L’ex calciatore Massimo Mauro ai microfoni di Libero ha parlato della stagione dell’Inter ma anche del cammino delle squadre al vertice della classifica.

Ai microfoni del quotidiano Libero ha rilasciato un’intervista Massimo Mauro, ex difensore di Juventus e Napoli, proprio alla vigilia dello scontro tra le due squadre e ha parlato anche della lotta al vertice fra Inter e Milan. Le sue considerazioni di seguito: “Come organico quello bianconero è ancora il più forte. È di poco superiore all’Inter, ma il Milan merita quel primo posto. Alle milanesi mancano campioni come Bonucci, Chiellini e Ronaldo”.

Mauro sul confronto tra Inter e Milan

Massimo Mauro parla anche dello scontro per lo scudetto tra le due milanesi: “Entrambe possono vincerlo. Il Milan gioca meglio, ma l’Inter non facendo le coppe ha un vantaggio. Sarà una volata. Se i nerazzurri non vincessero lo scudetto, la stagione di Conte sarebbe un dramma sportivo. Non regge la crisi della società come scusa, bisogna pensare solo al campo. I calciatori si allenano e giocano per questo. L’esterno più forte in Serie A? Hakimi e Cuadrado ad oggi sono i migliori. Se Cuadrado fosse lento come me, sarebbe il mio erede, ma lui va troppo veloce!”.

