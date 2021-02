Il cantante rap che può arrivare (gratis) alla Juventus

Oggi è il suo compleanno: il cantante rap festeggia 27 anni e può finire gratis alla Juventus il prossimo anno

Ventisette candeline da spegnere oggi, una carriera da calciatore che vive la sua fase migliore, una da cantante rap che spera di portare avanti in futuro. Lui è Memphis Depay, attaccante del Lione, in scadenza di contratto a giugno. Una carriera di alti e bassi la sua: dall’esplosione al Psv Eindhoven al difficile approdo al Manchester United arrivando al rilancio in terra francese.

Ora Depay è nuovamente nel mirino delle grande: all’età di 27 anni, l’attaccante olandese non può perdere il treno per il definitivo salto di qualità. Lo chiede la sua qualità che deve essere confermata anche in palcoscenici di livello internazionale. Quello che potrebbe capitargli il prossimo anno: l’addio al Lione è certo, il Barcellona lo ha illuso e poi si è fermato davanti a problemi economici e in attesa del nuovo presidente. Allora l’occasione ghiotta potrebbe arrivare dall’Italia: Memphis Depay non è un nome nuovo per la Juventus che da tempo lo sta tenendo d’occhio.

Calciomercato Juventus, Depay gratis a giugno: idea possibile

La Juventus potrebbe quindi approfittare del contratto in scadenza e portare Memphis Depay in Serie A. L’olandese in stagione è arrivato già a 14 reti realizzate in 23 partite disputate. Lo scorso anno il 27enne ha dovuto superare un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo, ma senza intaccare le sue prestazioni. Depay è tornato subito in forma e lo ha fatto anche contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions.

Dopo aver fatto ‘piangere’ i bianconeri, potrebbe farli esultare a giugno con il suo arrivo. A Torino porterebbe con sé anche le sue canzoni. Calcio a parte, infatti, Depay ama anche la musica e ha un seguito canale Youtube dove pubblica le sue performance rap. Una carriera che l’olandese spera di poter continuare anche una volta appese le scarpette al chiodo. Prima però c’è il calcio, la lotta per il titolo in Ligue 1 dove il Lione è secondo in classifica, e il futuro da scrivere: sul rettangolo verde, prima che in una sala di incisione.