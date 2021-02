Spezia-Milan finisce 2-0. L’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021 se lo aggiudica Italiano.

Lo Spezia di Vincenzo Italiano vince contro il Milan di Stefano Pioli. I liguri asfaltano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. Tre punti importantissimi per i padroni di casa che salgono a quota 24 punti in classifica generale ed allungano ulteriormente sulla zona retrocessione. Passo falso degli ospiti che restano primi in classifica a quota 49 punti, in attesa della gara tra Inter e Lazio, in programma domani sera alle 20:45 allo stadio San Siro.

Spezia-Milan, la sintesi

Dopo un primo tempo senza reti, lo Spezia rientra sul terreno di gioco e mette sotto il Milan. I rossoneri soffrono in avvio di seconda frazione e vanno sotto nel risultato grazie alla rete di Maggiore al minuto 56. Il calciatore ligure si avventa come un rapace sul pallone e manda il pallone alle spalle di Donnarumma, gonfiando la rete e portando i suoi in avanti nel risultato. La rete del vantaggio galvanizza i padroni di casa, già vicinissimi all’1-0 in apertura di secondo tempo. Servono a poco i cambi di Pioli: Mandzukic, Meite e Tomori non riescono ad arginare i liguri che fanno 2-0 al minuto 67. Bastoni riceve un buon passaggio dal limite dell’area e lascia partire un missile imprendibile per Gigio Donnarumma: palo destro e pallone in rete. Il tabellino viene modificato ancora una volta; i rossoneri subiscono l’imbarcata. A tempo quasi scaduto Acampora, invece, colpisce l’incrocio dei pali e sfiora addirittura il 3-0. Dopo novanta minuti di gioco, il triplice fischio dell’arbitro Chiffi decreta la vittoria dello Spezia di Italiano. Può esultare il tecnico dei liguri, gara da incorniciare allo stadio Alberto Picchio di La Spezia.

Classifica Serie A

Milan** 49 punti; Inter 47; Juventus 42; Lazio, Napoli e Roma 40; Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa** 25; Udinese, Benevento**, Bologna** e Spezia** 24; Fiorentina 22; Torino** 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

** una gara in più