Alle 12.30 in programma il lunch match di questa 22^ giornata di Serie A, di fronte si ritrovano la Roma e l’Udinese.

Il cammino altalenante della Roma di Fonseca sta facendo ovviamente storcere il naso a tutto l’ambiente giallorosso. Un rendimento che non convince i tifosi, anche se nelle ultime uscite i segnali sono stati più positivi che negativi. Ecco perchè ogni match rappresenta la possibilità di conferma un trend che altrimenti rischia di andare incontro a costanti rimbalzi.

L’ultimo per i giallorossi, ad esempio, è stato quello contro la Juventus, con i bianconeri che si sono imposti allo Stadium e la Roma uscita sconfitta dopo due vittorie consecutive. Ora è subito tempo di rialzarsi, e tra le mura amiche l’occasione si presenta contro l’Udinese.

La squadra di Gotti è in uno stato di grande salute mentale e fisica, e di fatti la situazione di classifica sorride ai bianconeri che non perdono da ben quattro partite. Due vittorie consecutive nelle ultime due uscite per la squadra friulana, a testimonianza del fatto che quello attuale è un momento estremamente positivo.

Per la Roma, dunque, l’impegno è tutt’altro che semplice. Considerando anche il discorso di discontinuità fatto sopra, per Fonseca ed i suoi sarà fondamentale tenere alta la concentrazione contro un avversario che non sarà di certo giunto nella capitale per farsi una semplice scampagnata.

Roma-Udinese, probabili formazioni

La Roma dal primo minuto dovrebbe affidarsi ancora a Borja Mayoral come centravanti, nel suo consueto 3-4-2-1, con Pellegrini e Mkhitaryan che sulla trequarti proveranno a costruire gioco per la prima punta e spazi per gli inserimenti.

L’Udinese, di contro, andrà con il solito 3-5-2. Confermato Llorente in avanzi insieme a Deulofeu, con l’ex Napoli che proverà a dare peso a tutta la manovra avanzata della squadra di Gotti.