Ronaldo non si è lasciato scalfire dal ko di Napoli, attraverso Instagram ha chiesto ai compagni di squadra della Juventus di non abbattersi

Cristiano Ronaldo vuole cancellare subito la grande delusione per la sconfitta con il Napoli. Una prestazione in cui la Juventus ha evidenziato le difficoltà che si trascina dietro dall’inizio della stagione. Dopo 9 anni in cui ha sempre comandato in Italia, la squadra di Pirlo rischia seriamente di cedere il testimone. L’1-0 di Napoli potrebbe causare degli importanti contraccolpi psicologici. Nelle ultime settimane, infatti, i bianconeri avevano dato l’impressione di poter riaprire la corsa per il primo posto ma ora il kappaò contro la formazione di Gattuso rischia di inficiare quanto fatto recentemente.

Cristiano Ronaldo e compagni sono rimasti a -7 dalla testa della classifica e nel caso in cui l’Inter dovesse battere questa sera la Lazio, precipiterebbero a -8. La scalata insomma è abbastanza complicata sebbene gli juventini continuino ad avere una gara in più da sfruttare, complice il recupero del match contro il Napoli del girone d’andata. Il portoghese ha voluto spostare l’attenzione. Ha affidato la sua voce ai social network per dare risalto al prossimo appuntamento.

Juventus, Ronaldo su Instagram: “Non sarà questa sconfitta ad abbatterci”

Se c’è una competizione a cui Cristiano Ronaldo tenga tantissimo è la Champions League. La vicinanza dell’impegno con il Porto crea fibrillazione tra i tifosi della Juventus che vorrebbero avanzare i bianconeri nella manifestazione. Il piano è lo stesso di quello del portoghese che dopo aver vinto la massima rassegna europea per club con Manchester United e Real Madrid sogna di ripetersi pure con il club del presidente Agnelli.

Ecco allora che CR7 ha utilizzato Instagram per ricompattare le fila in vista del delicato impegno di mercoledì sera contro il Porto. Per lui, cresciuto nello Sporting Lisbona, poi, la sfida sarà anche una sorta di derby. “Non sarà questa sconfitta ad abbatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla Champions ! 🏳️🏴 #finoallafine”. Parole da leader, indirizzate pure ai suoi compagni.

Mercoledì sera, in Portogallo, la Juventus vuole incanalare nel verso giusto il discorso eliminatorio. Il Porto ieri non è andato oltre il 2-2 contro il Boavista, un risultato peraltro raggiunto in rimonta con i gol di Taremi e Oliveira.