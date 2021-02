Alaba ha scelto: pronte le visite mediche

Ultime mercato Juventus: da diverso tempo la società di Andrea Agnelli segue anche David Alaba. Sul suo cartellino anche altri club.

La sessione di calciomercato invernale è stata colpita duramente dagli effetti dell’epidemia da Covid-19 sull’economia globale. Anche le società europee di calcio hanno accusato il colpo. Non a caso, infatti, numerose operazioni non sono andate in porto vista la scarsa disponibilità economica delle società. Per questo motivo, dunque, anche in estate si prospetta una finestra di calciomercato ‘povera’, incentrata soprattutto su occasioni a parametro zero. Un calciatore su tutti, seguito da diversi top club europei, è David Alaba, in uscita dal Bayern Monaco a fine stagione.

Calciomercato Juventus, sfuma Alaba

Il difensore centrale austriaco ha un contratto in scadenza a giugno 2021. A fine stagione, infatti, potrà accasarsi altrove a parametro zero. Sulle sue tracce, da diverso tempo, ci sono l’Inter, il Barcellona, il Paris Saint-Germain, la Juventus ed il Real Madrid. Insomma, mezza Europa vuole il suo cartellino, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Al numero 27 del Bayern non resta che scegliere la soluzione migliore. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Alaba, però, avrebbe già scelto il suo prossimo club. Con il Real Madrid di Florentino Perez, infatti, avrebbe già sostenuto, in segreto, le visite mediche di routine. Mancherebbe, dunque, solo la firma sul contratto per essere legato agli spagnoli in maniera ufficiale.

Per regolamento, infatti, l’austriaco può già firmare un precontratto per la prossima stagione. Sull’operazione c’è il placet di Zinedine Zidane, allenatore dei Blancos: nei prossimi giorni l’incartamento burocratico verrà risolto. Sfumato, dunque, l’affare per il club di Andrea Agnelli.