Un’altra defezione per il Bayern Monaco, si tratta di Pavard. E la Lazio sorride in vista dello scontro per gli ottavi di Champions League.

Una lista piuttosto lunga è quella delle defezioni del Bayern Monaco, le quali stanno creando non pochi problemi ad Hansi Flick. Mancano all’appello, attualmente, infatti, Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Kouassi, Muller, Douglas Costa e Nubel, ma si aggiunge ai suddetti un altro nome. Si tratta di Benjamin Pavard. Il terzino francese è risultato positivo al coronavirus, come riporta Sky Sport Germania, per cui dovrà cominciare l’isolamento e ciò potrebbe favorire la Lazio. Il giocatore, infatti, salterà la sfida valida per gli ottavi di Champions League.

Le assenze del Bayern Monaco, Pavard si aggiunge a Gnabry

Soltanto pochi giorni fa era giunta notizia del forfait di Serge Gnabry. Giocare la finale del Mondiale per Club, vinto contro il Tigres, ha comunque avuto un prezzo per i bavaresi. Mancherà infatti al reparto offensivo Gnabry, il quale ha subito uno strappo muscolare che lo terrà fuori oltre il 23 febbraio, data che prevede in calendario la gara di Champions League.

