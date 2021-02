Avvio shock per la Juventus che regala la rete dell’1-0 al Porto. Disattenzione clamorosa di Bentancur, bianconeri sotto all’intervallo.

Avvio disastroso della Juventus che all’Estadio do Dragao. Porto-Juventus è ferma sull’1-0: la rete di Taremi dopo soli sessanta secondi di gioco. Si complica, sin da subito, il match di andata degli Ottavi di finale di Champions League. In Portogallo, la squadra di Andrea Pirlo è in svantaggio di una rete a causa di una disattenzione difensiva che ha beffato l’incolpevole Szczesny.

Porto-Juventus, errore shock di Bentancur

L’avvio shock della Juventus ha fatto infuriare Andrea Pirlo ed i tifosi bianconeri che si sono riversati sui social network per contestare le giocate dei calciatori in campo. Lo svarione difensivo di Rodrigo Bentancur ha condannato i bianconeri allo svantaggio: il suo retropassaggio nell’area di competenza di Szczesny ha beffato il portiere bianconero. Sul pallone, infatti, si è avventato Taremi: l’iraniano ha fatto 1-0 dopo soli sessanta secondi di gioco.

Su Twitter, l’errore dei bianconeri è finito in tendenza. I post contro Bentancur sono davvero numerosi: scatenati i supporters juventini nei confronti del calciatore di Andrea Pirlo. “Non è la prima volta che accade”, “I tuoi errori non possono essere sempre salvati da qualcun altro”: questi i principali commenti nei confronti del bianconero. In ogni caso, a non essere gradita dai supporters è la prestazione juventina in toto. La reazione della squadra di casa, dopo il gol dello svantaggio, non è arrivata; i portoghesi sono la squadra più pericolosa in campo.

