Il calciomercato del Milan potrebbe regalare nuovi e importanti colpi di scena già dalle prossime settimane. I rossoneri sarebbero già pronti ad organizzare acquisti e cessioni dell’estate

Il calciomercato del Milan aprirà i battenti con il capitolo rinnovi. Resta in bilico il futuro di Donnarumma, il quale sarà chiamato a risolvere il prima possibile la sua situazione contrattuale. I rossoneri non vorrebbero trascinare l’attuale situazione a ridosso dell’estate, ecco perchè il Milan e Mino Raiola potrebbe valutare il da farsi già in vista delle prossime settimane. 9-10 milioni la possibile richiesta dell’estremo difensore classe 1999. Il Milan potrebbe decidere di accontentarne le richieste.

Da valutare anche il rinnovo di Calhanoglu. Trapela sostanziale ottimismo. Il centrocampista turco avrebbe avanzato una richiesta da 4-5 milioni di euro stagionali, resta da capire quali saranno le strategie del Milan in vista del futuro. Calhanoglu piace a diversi club di Liga e di Premier League, il suo futuro potrebbe essere clamorosamente messo in discussione. Per quel che riguarda Donnarumma, invece, trapela positività per la fumata bianca. La priorità dell’estremo difensore sarà quella di proseguire in rossonero.

Calciomercato Milan, Mandzukic potrebbe dire addio in estate

Il Milan dovrà valutare attentamente anche il capitolo cessioni e nuovo centravanti. Mandzukic, dopo un inizio leggermente problematico, potrebbe lasciare subito il Milan in estate per valutare l’inizio di una nuova avventura. Il Milan difficilmente gli rinnoverà il contratto, ma tutto resta avvolto da un grosso punto interrogativo. Per il ruolo di centravanti piacciono anche Depay, in scadenza con il Lione e anche Belotti, il quale potrebbe lasciare il Torino in estate.

Discorso a parte per quel che riguarda il futuro di Ibrahimovic. Il rinnovo dell’attaccante svedese potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane. Un altro anno insieme per poi rivalutare il da farsi al termine della prossima stagione. Il Milan è pronto a ragionare sul futuro in maniera totale. Difficilmente i rossoneri metteranno mano alle cessioni: Kessiè e Theo Hernandez faranno parte del presente e soprattutto del prossimo futuro.