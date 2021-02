Serie A, altri due calciatori positivi al coronavirus!

Non c’è pace in Serie A. Il Torino ha comunicato che due calciatori sono risultati positivi al coronavirus ed è già stato attivato il protocollo.

Questa mattina attraverso una nota ufficiale, il Torino ha annunciato che dai tamponi effettuati alla squadra, secondo il protocollo in vigore, è emerso che due calciatori sono positivi al coronavirus. Si tratta di due tesserati della prima squadra, dei quali però non viene specificata meglio l’identità. Entrambi i giocatori, comunque, sono stati messi in isolamento fiduciario e lo svolgimento della situazione sarà osservato dallo staff medico della società torinese. “Il Torino FC – conclude la nota – continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.

Ancora coronavirus in Serie A, stavolta tocca a due calciatori del Torino

Nel frattempo i due giocatori si aggiungono alla lista di cui fa già parte Antonio Sanabria. Il calciatore del Torino, infatti, è positivo al Covid-19 ormai da circa venti giorni. Si tratta proprio dell’ultimo acquisto della società di Urbano Cairo durante la sessione invernale di trasferimenti. Sanabria, ricordiamo, è arrivato dal Betis firmando un contratto di quattro anni. L’acquisto è a titolo definitivo, ma al momento non c’è ancora stato modo di metterlo a disposizione di Davide Nicola, che l’attende non appena si sarà negativizzato.

