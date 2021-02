Memphis Depay è uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus per il prossimo anno: le ultime sulla trattativa

Forte, relativamente giovane e in scadenza di contratto. Memphis Depay ha tutti i requisiti per essere un serio obiettivo di mercato della Juventus. Come parametro zero, i bianconeri ci lavorano da tempo, pur sapendo che la concorrenza è forte. Ci sono tante società interessate all’attaccante del Lione che, a fine stagione, andrà via. Secondo Aulas, patron della società francese, il rinnovo non ci sarà: “Per Memphis sarà la fine di un capitolo a giugno. La scorsa estate abbiamo cercato di agevolare la sua cessione al Barcellona, ma le condizioni non erano accettabili”. Frasi di circostanza o reali? Una cosa è certa: sulla strada di Depay verso il rinnovo, c’era anche la corte di tante società che hanno provato a convincerlo a suon di milioni. Tra queste, appunto, la Juventus.

Juventus, l’offerta a Depay

Secondo il ‘Corriere di Torino’, i bianconeri avrebbero proposto all’attaccante 27enne un ricco contratto da 5 milioni a stagione, chiara strategia per anticipare la concorrenza. In particolar modo, come confermato da Aulas, il calciatore un anno fa poteva trasferirsi al Barcellona ed è proprio il club blaugrana quello che, in teoria, potrebbe contrastare la Juve anticipandola per Depay.

Bel duello, tra le due società, che sarà deciso dall’offerta economica ma anche dalle strategie societarie e dal blasone. Sceglierà, con tutta calma, Depay. Intanto, la Juve valuta il futuro dei suoi attaccanti. Un altro elemento per rinforzare la rosa servirà dato che Ronaldo avrà un anno in più e, soprattutto, Dybala, senza rinnovo, potrebbe andare via.