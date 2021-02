Incidente stradale per Andrea Cossu, ex calciatore del Cagliari. Traffico in tilt, automobile distrutta nell’impatto.

Brutto episodio che ha visto come protagonista Andrea Cossu, ex calciatore del Cagliari ed attuale dirigente del club sardo. Il 41enne era alla guida di una Porsche, la sua automobile, quando ha impattato contro la carreggiata della strada Statale 554, in direzione Cagliari, in località Selargius. Diverse carambole contro il guardrail prima di finire, in posizione orizzontale, sulla carreggiata e concludere la sua corsa.

Incidente Cossu, le condizioni

L’ex calciatore rossoblù è stato prontamente trasportato in ospedale in codice rosso dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto. Come riporta ‘l’Unione Sarda’, avrebbe riportato diverse fratture ed un trauma cranico. Le sue condizioni sembrerebbero essere gravi. Non sarebbe, però, per fortuna, in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente, chiaramente, è intervenuta la Polizia locale, accorsa insieme ai vigili del fuoco della sezione di Cagliari. Traffico paralizzato sulla strada statale e lunghe code di auto, in fila in attesa che la carreggiata venga sgomberata. Nelle prossime ore,con ogni probabilità, verrà diramato un bollettino medico che chiarirà ulteriormente le condizioni del 41enne.

