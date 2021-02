Il Cagliari è finalmente pronto a cambiare. C’è il nome del sostituto, manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Giorni estremamente frenetici in casa Cagliari. L’ultima sconfitta contro il Torino ha sollevato un polverone considerevole, gettando ombre sulla panchina di Eusebio Di Francesco. Nonostante la fiducia del club incassata qualche settimana fa, con l’annuncio del rinnovo da parte del presidente Giulini alle tv, la posizione dell’ex tecnico del Sassuolo non è più salda come prima.

Una situazione di classifica tremendamente deficitaria, che rischia di risucchiare il Cagliari in un vortice pericoloso. Lo spettro della Serie B mette paura a tutto l’ambiente, e cosi sembra si sia ormai arrivati al punto di prendere una decisione importante, che possa scuotere gli animi.

Il club è pronto a cambiare direzione tecnica, proprio per provare a dare una sterzata alla stagione. Il Cagliari viene, addirittura, da tre sconfitte consecutive e questo ha spinto la dirigenza a prendere la decisione definitiva.

Cagliari, scelto l’allenatore: manca solo l’annuncio

Dopo giorni di chiacchiericcio mediatico, con diversi nomi sul tavolo, sembra arrivata finalmente la soluzione definitiva per la panchina dei sardi. Sarà Leonardo Semplici, infatti, l’allenatore del Cagliari che prenderà il posto di Eusebio Di Francesco.

Tutto fatto, manca soltanto l’annuncio ufficiale del club come riportato da Il Corriere dello Sport. Una scelta sofferta, che vedrà contestualmente l’esonero dell’attuale allenatore.