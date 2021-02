Cresce l’attesa per Milan-Inter. Stefano Pioli ed Antonio Conte hanno appena diramato le formazioni ufficiali del derby della Madonnina.

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Inter. Stefano Pioli ed Antonio Conte hanno scelto il miglior undici a disposizione per provare a vincere il derby di Milano. I due tecnici proveranno l’assalto ai tre punti: la vittoria è decisiva per entrambe le formazioni. Milan ed Inter, infatti, si giocano la testa della classifica di Serie A 2020/2021. I nerazzurri sono primi in elenco a quota 50 punti; i rossoneri, invece, seguono a ruota i cugini a quota 49 punti.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali del Derby della Madonnina. Milan ed Inter scenderanno in campo a San Siro alle ore 15:00. Il match, l’unico del pomeriggio di Serie A, sarà seguito anche oltre i confini italiani. Non a caso, da anni le due formazioni non ricoprivano le prime posizioni della classifica di Serie A. Stefano Pioli si affida al 4-2-3-1 con Kessie e Tonali in mediana, alle spalle di Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. La prima punta è, ovviamente, l’immarcescibile Zlatan Ibrahimovic. Antonio Conte, invece, si affida al consolidato 3-5-2. Linea di centrocampo formata da Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; i due attaccante sono i soliti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

