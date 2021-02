Parma-Udinese finisce 2-2. I ragazzi di Roberto D’Aversa non battono la formazione di Luca Gotti: beffa di Nuytinck nel finale.

Finisce in parità il match tra il Parma di Roberto D’Aversa e l’Udinese di Luca Gotti allo stadio Ennio Tardini. La formazione di casa conquista un solo punto contro i friulani. Le reti di Cornelius e Kucka nel primo tempo illudono il mister. La rete di Stefano Okaka dà il via alla rimonta. L’attaccante bianconero segna il primo gol; ci pensa poi Nuytinck a dieci minuti dal termine a pareggiare il match. Un solo punto per gli emiliani che salgono a quota 14 punti in classifica generale, in attesa degli altri risultati della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021; i friulani salgono, invece, a quota 25 in elenco. Sciupa una ghiotta occasione la formazione di D’Aversa che non riesce a centrare la terza vittoria stagionale: l’ultima fu il 30 novembre 2011, quando si imposero per 2-1 contro il Genoa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Parma-Udinese, la sintesi

Finisce in parità il match tra Parma e Udinese. Ad aprire le danze ci pensa Cornelius dopo solo tre minuti di gioco. Due minuti dopo la mezz’ora di gioco, ci pensa Kucka, direttamente dal dischetto del calcio di rigore, a raddoppiare ed a fare 2-0. L’Udinese, però, non molla. Nella ripresa Gotti ridisegna i suoi e rinvigorisce l’undici in campo. Stefano Okaka dà il via alla rimonta al minuto 64; ci pensa poi Nuytinck, a dieci minuti dal termine a pareggiare il match e portare il tabellino sul definitivo 2-2 finale.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, Pioli ridisegna la mediana: le formazioni ufficiali del derby

Classifica Serie A

Inter 50 punti; Milan 49; Roma e Lazio* 43; Juventus** 42; Napoli** e Atalanta 40; Sassuolo* 35; Verona* 34; Sampdoria* 30; Genoa* 26; Bologna*, Fiorentina*, Udinese* 25; Benevento e Spezia* 24; Torino* 20; Cagliari* 15; Parma* 14; Crotone 12.

*una partita in più

** una partita in meno