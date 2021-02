Ufficiale il cambio della guida tecnica per il Cagliari: la società ha appena ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Semplici

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore del Cagliari. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa con un comunicato della società sarda che dava il suo benvenuto al nuovo tecnico. Semplici prende il posto di Di Francesco, esonerato dopo l’ennesimo ko rimediato in campionato venerdì scorso in casa contro il Torino. Necessaria la rivoluzione in panchina per la società di Giulini, a serio rischio retrocessione nonostante un organico di primo livello che ha raccolto meno punti di quelli che, sulla carta, meriterebbe.

Cagliari, ufficiale Semplici

Questo, testualmente, il comunicato ufficiale con cui il Cagliari ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore: “Il tecnico Leonardo Semplici e il suo staff tecnico hanno risolto il rapporto contrattuale con la società S.P.A.L. srl. Il termine del rapporto contrattuale riguarda oltre allo stesso Leonardo Semplici, l’allenatore in seconda Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. La società biancazzurra augura buon lavoro a mister Leonardo Semplici e al suo staff tecnico”. Svelato, dunque, lo staff che lavorerà a stretto contatto con l’allenatore toscano.

Semplici, anni 53, era fermo da diversi mesi dopo la fine della sua lunga esperienza alla Spal. L’allenatore aveva guidato la formazione biancazzurra per sei stagioni con una grande cavalcata fino alla Serie A. Ora la massima seria l’ha ritrovata con un club che ha grandi ambizioni e una rosa di valore, ma che si trova in una situazione di classifica complicata.