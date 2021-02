Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha eletto l’attaccante più forte del momento assieme al ‘suo’ Immobile

Non solo perché saranno rivali, ma perché segnano sempre, da anni, e lo fanno senza fermarsi, con la fame dei campioni. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha individuato i due attaccanti più forti del momento. Uno è il ‘suo’ Immobile, e non poteva essere altrimenti, e il secondo è il rivale di domani sera, Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco e della Polonia. L’allenatore dei biancocelesti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale, ha speso parole d’elogio per entrambi, partendo – ovviamente – dalla sua punta per poi elogiare il collega ex Borussia, con cui Immobile, domani, proverà a confrontarsi senza timore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, le parole di Inzaghi su Immobile

Inzaghi non vede l’ora di affrontare il Bayern Monaco. Per la Lazio, la conquista degli ottavi di finale di Champions League è un traguardo meritato dopo cinque anni di lavoro, crescita e risultati raggiunti. La Lazio sa di non partire da favorita, ma Inzaghi crede nella sua squadra e sa bene che domani tutto potrà succedere. Servirà massima attenzione, i gol di Immobile e, perché no, un pizzico di fortuna.

LEGGI ANCHE >>> Gattuso a un passo dall’esonero: “Giovedì l’ultima”

Sulla sfida tra attaccanti, con Immobile contro Lewandowski, l’allenatore della Lazio ha le idee chiare: “Sono i due attaccanti più forti che ci sono in circolazione. Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro e Lewandowski avrebbe vinto sicuramente il Pallone d’Oro se fosse stato assegnato”. Anche quest’anno il suo centravanti viaggia su numeri altissimi e oltre alle reti in campionato si aggiunge anche il suo contributo in Europa. Ma il gol più importante è sempre il prossimo.