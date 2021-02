Una mossa di Gattuso ha fatto letteralmente infuriare l’ambiente Napoli: l’allenatore accusato di “un errore da dilettante”

Napoli in silenzio stampa, anche se ci sarebbe molto da dire o almeno da provare a spiegare. Ancora una sconfitta per gli azzurri sul campo dell’Atalanta ed ora la situazione si fa sempre più difficile. Fuori dalla coppa Italia, quasi fuori dall’Europa League, settimo in campionato, il Napoli vive un momento difficile e fa i conti anche con i tanti infortuni (il problema di Osimhen, che ha trascorso la notte in ospedale, è soltanto l’ultimo della lista).

Una situazione che, inevitabilmente, mette Gennaro Gattuso sul banco degli imputati. De Laurentiis continua con il tecnico calabrese, l’idea è di andare avanti con lui fino al termine della stagione, salvo tracolli. A fine anno poi sarà addio, ma intanto la piazza è spazientita e il credito conquistato con il successo in coppa Italia dello scorso anno è ormai da tempo esaurito.

Napoli, la doppia sostituzione di Gattuso: “Errore da dilettante”

In questo clima qualsiasi scelta di Gattuso, soprattutto dopo una sconfitta, è passata sotto la lente di ingrandimento. Ce n’è però una che nella sfida contro l’Atalanta ha fatto gridare allo ‘scandalo’ un’ampia fetta di tifoseria napoletana o almeno quella più attiva sui social. Si tratta dell’ingresso in campo di Koulibaly e Ghoulam: sostituzioni arrivate prima del calcio d’angolo dal quale è nato il quarto gol dei bergamaschi.

Solitamente gli allenatori preferiscono aspettare la battuta del calcio d’angolo prima di andare ad effettuare dei cambi, soprattutto in difesa. Questione di marcature da sistemare e in pochi secondi qualche modifica si può perdere. La decisione di Gattuso è finita quindi nel mirino della critica: “Abbiamo preso gol, adesso con tutto il rispetto per la categoria ma questi errori non si commettono neanche in Serie D” scrive un utente su Twitter. Un altro pubblica un commento simile: “Togliere due difensori, sostituendoli con due difensori, prima di un calcio d’angolo, sul risultato di 3-2 a sfavore è la mossa più incomprensibile e scriteriata che abbia mai visto”.